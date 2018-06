Juíza dá prazo de 45 dias para fechar Febem Imigrantes A juíza Mônica Ribeiro de Souza Paukoski, diretora do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude de São Paulo, determinou prazo de 45 dias para o fechamento da unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de Parelheiros, na zona sul. Em sentença dada nesta semana, sobre ação de 2001, a juíza também proíbe o diretor da unidade, José Nicanor Gonçalves, e o ex-diretor Kiyokazu Takahashi de exercerem cargos de direção. É a segunda vez neste ano que a Justiça determina o fechamento da Febem de Parelheiros. Os motivos são denúncias de torturas e falta de condições para abrigar os adolescentes. As irregularidades foram apuradas em visitas de inspeção de juízes e promotores, que ouviram os internos. A fundação já avisou que vai desativar a unidade de Parelheiros até 15 de julho e vem preparando o processo há cinco meses, por entender que o local não é adequado a um modelo que prevê estruturas de capacidade para até 72 vagas ante 320 na zona sul. A assessoria de imprensa do órgão se recusou a dizer quantos internos ainda estão na unidade, "por questão de segurança". A Febem ressaltou ainda que "não pactua com nenhuma prática de violência nas suas unidades". Gonçalves, segundo a assessoria, está de licença médica, e Takahashi atua hoje como assistente de segurança.