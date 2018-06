Juíza decreta prisão de ex-deputado de AL A juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel decretou ontem a prisão preventiva do ex-deputado estadual Cícero Ferro, acusado de ser o autor intelectual do assassinato do vereador Fernando Aldo Gomes Brandão, em outubro de 2007. Segundo a magistrada, a nova decretação da prisão tem como objetivo assegurar a aplicação da lei penal, já que Ferro fugiu logo após ter prisão preventiva decretara em janeiro.