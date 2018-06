Juíza nega pedido de transferência de presos de Mirandópolis A juíza Beatriz Afonso Queiroz, da Vara das Execuções Criminais de Mirandópolis, decidiu na tarde desta quinta-feira, 03, não aceitar o pedido de transferência imediata dos 1,2 mil detentos confinados num pavilhão da Penitenciária 1 de Mirandópolis. O defensor Pedro Antônio Avellar, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pediu a remoção dos detentos num prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 120 mil por desobediência. No despacho, a juíza sinaliza que pode decidir por aceitar a transferência no futuro. Por isso, ela pede esclarecimentos para a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e direção do presídio, dando prazo de cinco dias para receber as explicações, antes de tomar decisão definitiva sobre a questão. Procurada, a juíza não foi encontrada no Fórum para dar mais detalhes sobre o assunto. Avellar recebeu a informação no início da noite e disse que precisaria se inteirar do despacho, do qual ainda não tinha tido acesso ao conteúdo integral, antes de decidir se recorre à Corregedoria da Justiça. Transferência A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) transferiu 14 presos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital, para penitenciárias da região Oeste do Estado. Cinco dos detentos foram levados para a Penitenciária 2 (P-2) de Mirandópolis. De acordo com a SAP a transferência ocorre porque os CDPs estão mais lotados que as penitenciárias. "Há CDPs com até 1,6 mil presos", disse ontem um diretor da SAP. O CDP de Pinheiros tem capacidade para cerca de 700 detentos, mas conta com mais de 1,4 mil.