Juíza ouvirá Infraero e governo sobre Cumbica A juíza federal Louise Vilela Borer, da 6.ª Vara Federal de Guarulhos, quer ouvir a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a Secretaria Estadual da Fazenda antes de decidir sobre o pedido do Ministério Público de suspensão das obras do terceiro terminal do Aeroporto de Cumbica. Só então ela manifestará sobre o assunto.