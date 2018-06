Juíza que deixou L. presa depõe à CPI do sistema carcerário

Clarice Maria de Andrade, a juíza que manteve a menor L., de 15 anos, presa em uma cela com 20 homens por 24 dias, será ouvida nesta quinta-feira, 6, pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Sistema Carcerário. Uma comissão da CPI está em Belém, no Pará, e também deve ouvir a delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira, que determinou a prisão de L. em Abaetetuba, cidade portuária do Pará. Corregedor pede que TJ afaste juíza do caso L. SP diz ter 544 vagas ociosas na Fundação Casa e exige remoção de adolescentes Contato ensina a jovens 'cultura das prisões' 'Não há nada que justifique menores em cadeias', diz secretário de Justiça de São Paulo 'Este ano, recebemos de 20 a 25 denúncias', conta o juiz assistente da Corregedoria-Geral Especialistas apostam na descentralização de unidades Na quarta-feira, 5, o corregedor de Justiça das comarcas do interior, desembargador Constantino Guerreiro, recomendou ao Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Pará o afastamento da juíza Maria Clarice de Andrade, que manteve L. presa em uma cela com homens. A comitiva da CPI é formada pelo presidente da comissão, deputado Neucimar Fraga (PR-ES); o relator, deputado Domingos Dutra (PT-MA); e os deputados Felipe Bornier (PHS-RJ), Pinto Itamaraty (PSDB-MA), Cida Diogo (PT-RJ) e Jusmari Oliveira (PR-BA). Eles também vão ouvir os promotores de Justiça Lauro Freitas Júnior, José Haroldo Matos e Luziana Dantas, de Abaetetuba. Além deles, também estão marcados os depoimentos do promotor de Justiça Gilberto Valente Martins, de Belém; o promotor de Justiça Antônio Fernando Botelho da Cunha; os delegados Celso Viana, Rodolfo Gonçalves e Danielle da Silva, de Abaetetuba; o superintendente do Sistema Penitenciário do Pará, tenente coronel Sandoval Neto; e a defensora pública chefe do Núcleo de Abaetetuba, Maria Lídea Rodrigues. (Com informações da Agência Câmara.)