Juíza solta mentor do assassinato de Dorothy Stang O fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão aguardará em liberdade a apelação de sentença que o condenou a 30 anos de prisão. Galvão é considerado o mentor do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em 2005. A decisão de libertá-lo, em caráter liminar, é da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, do Tribunal de Justiça do Pará.