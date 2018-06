Juíza usa animais para explicar leis e faz sucesso na internet

A juíza Carolina Malta, da 36ª Vara Federal de Pernambuco, vem chamando a atenção de seus seguidores na internet por explicar as leis de forma inusitada. Ela tem usado fotos de animais, principalmente cães e gatos, abordando o direito penal.

Em geral, as fotos com animais ajudam a explicar artigos do Código Penal, mas há também casos em que os pets assumem também o papel de réus, exemplificando alguns delitos.

Qdo o réu é surpreendido com entorpecentes na busca e apreensão e diz que pensava que era farinha pic.twitter.com/rFW2bDnKxr — Carolina Malta (@CarolinaMalta) 23 de junho de 2017

Apesar do perfil didático, Carolina não atua na área acadêmica. A conta foi criada como um meio de divulgação de seu site, sobre concursos para a magistratura, mas mudou de foco depois que a juíza passou a se dedicar, exclusivamente, à área criminal.

Além de cães e gatos, os posts utilizam também imagens de pássaros, ovelhas, avestruzes, elefantes, entre outros animais.

A forma como ela aborda os temas tem atraído milhares de seguidores para a sua conta no Twitter, o que fez o seu número de seguidores passar de 5 mil para 12,5 mil em apenas um mês.

Veja abaixo algumas postagens:

Escuta ambiental: captação de uma comunicação, no ambiente dela, realizada por terceiro, com o conhecimento de um dos comunicadores pic.twitter.com/CcUSOYv2rH — Carolina Malta (@CarolinaMalta) 29 de junho de 2017

Não se tipifica a conduta no art. 161,§ 1º, I, CP (usurpação de águas), por não se tratar de curso d'água objeto de desvio. Réu absolvido pic.twitter.com/BfGaU28nFS — Carolina Malta (@CarolinaMalta) 30 de junho de 2017