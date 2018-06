Juizados em aeroportos devem começar a funcionar em 1 mês

Os juizados especiais que serão criados nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília deverão começar a receber reclamações em um mês. A previsão foi feita nesta quarta-feira, 8, em uma reunião de uma comissão do Conselho da Justiça Federal que debate o assunto. Os juizados terão caráter conciliador e provisório, e servirão principalmente para resolver pequenos problemas entre os usuários e as companhias aéreas. A comissão que debateu o assunto, presidente pelo ministro Gilson Dipp, irá definir, dentro de uma semana, os detalhes da implantação do sistema de atendimento judicial nos aeroportos. Segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, a prioridade será para questões que possam ser resolvidas facilmente. "Ninguém pretende que as pessoas permaneçam nos aeroportos mais tempo que o absolutamente necessário para resolver uma pequena querela. As questões mais complexas serão tratadas nos fóruns competentes e pelas formas normais", explicou a ministra. A ministra também informou que a Infraero já apresentou propostas de espaços nos aeroportos onde os juizados poderão funcionar e que as companhias aéreas estão interessadas em solucionar esse tipo de demanda. A atuação será em conjunto com as justiças estaduais, mas a coordenação ficará por conta do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o ministro Gilson Dipp, presidente do Conselho da Justiça Federal, o principal objetivo da criação dos juizados é criar um ambiente de pacificação nos aeroportos. "As reclamações certamente vão continuar, mas certamente o tumulto, o desassossego, a desesperança do usuário do serviço aéreo poderão ser mitigados com a presença da justiça ao seu lado", afirmou. Dipp, que irá coordenar a comissão responsável por definir os detalhes dos juizados, adiantou que os juizados serão enxutos, e deverão ter a presença tanto de juízes como de conciliadores. Para o presidente do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, Wadih Damous, que também participou da reunião, os juizados poderão evitar que os passageiros que se sintam prejudicados ingressem na justiça com ações contra as companhias aéreas. "As ações que possivelmente poderiam ser propostas de indenização por dano moral, perdas e danos, provavelmente serão evitadas porque vai se dar a conciliação no local onde elas ocorreram", afirma. (Com informações da Agência Brasil)