Juizados em aeroportos recebem 130 queixas

Os juizados especiais dos aeroportos de Brasília, Rio e São Paulo registraram 130 reclamações entre sexta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e domingo, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Destas, 55 resultaram em acordos. O juizado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, acumulou 45 queixas, a maioria delas relacionadas a atrasos e cancelamentos. Dezoito terminaram em acordos em audiências de conciliação. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, teve menor movimento. Houve 19 atendimentos, sendo que seis deles foram solucionados. No Rio de Janeiro, os aeroportos Antonio Carlos Jobim - Galeão, na Ilha do Governador, e Santos Dumont, no centro, receberam 27 (com 16 acordos) e 13 queixas (com 2 acordos), respectivamente. No Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, das 26 reclamações registradas, 13 foram resolvidas.