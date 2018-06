Juizados emergenciais em 1 mês Devem começar a funcionar em um mês os juizados emergenciais nos aeroportos do País para resolver problemas simples entre passageiros e companhias aéreas, segundo informou ontem o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em um primeiro momento, devem ser criados juizados nos aeroportos considerados mais problemáticos, como Brasília, São Paulo e Rio. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, designou um grupo de trabalho para estudar a criação desses órgãos e propor um modelo para eles. A ministra afirma, em nota, que os juizados devem resolver questões simples, já previstas por lei, como indenizações em caso de cancelamento ou atrasos nos vôos e overbooking. Questões mais complexas serão tratadas nos fóruns competentes. Os órgãos vão funcionar até que a crise aérea se resolva, de modo a "amainar a situação de intranqüilidade nos aeroportos", diz Ellen. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) já garantiu os espaços físicos nos aeroportos de Brasília e do Rio (Tom Jobim). Nesses terminais, os juizados funcionarão ao lado dos Juizados de Menores. Ainda falta uma definição para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos.