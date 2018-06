Juízes apenas aplicam leis, diz Lewandowski Questionado sobre a eficácia das multas aplicadas aos candidatos que fizeram propaganda antecipada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, ressaltou que os juízes se limitam a aplicar as sanções previstas na Lei Eleitoral. Ele lembrou que a minirreforma aprovada no ano passado pelo Congresso abrandou o valor das multas.