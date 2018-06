Juízes do Paraná terão carros blindados e coletes à prova de balas

SÃO PAULO - O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Miguel Kfouri Neto, anunciou nesta sexta-feira, 29, investimentos de cerca de R$ 300 mil na compra de automóveis blindados e de coletes à prova de balas para os juízes ameaçados por criminosos no Estado.

Estão em estudo ainda a criação do Batalhão Judiciário e o monitoramento à distância dos Fóruns para garantir a segurança dos magistrados. Nesta semana, o presidente conversou com o governador Beto Richa sobre a criação do Batalhão Judiciário, considerado uma possível solução para garantir a segurança nos Fóruns. Segundo Kfouri Neto, o governador se mostrou disposto a incluir a iniciativa no programa Paraná Seguro.

Atualmente, há seis casos de ameaças aos juízes, que estão sendo monitorados. Não há juízes com escolta no Estado, pois nenhum deles a solicitou. A compra de coletes à prova de balas deve ser feita ainda neste mês de agosto. Serão comprados 12 coletes, seis masculinos e seis femininos.