Juízes federais já disputam vaga de Ellen Gracie

"A magistratura federal brasileira precisa continuar representada no STF não apenas pela reconhecida e elevada qualidade técnica dos seus membros, mas pela experiência dos juízes em processar e julgar os crimes mais graves do País e também todas as causas que envolvem a União, autarquias e empresas públicas", declarou Wedy.

Cabe à presidente Dilma Rousseff escolher e nomear os ministros do STF. Logo no início do mandato, em fevereiro, ela indicou Luiz Fux para ocupar a cadeira surgida com a aposentadoria do ministro Eros Grau. A expectativa é de que agora ela indique uma mulher. Entre os nomes comentados no Supremo estão o da juíza Sylvia Steiner, do Tribunal Penal Internacional, da ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e da procuradora Flavia Piovesan, especialista em direitos humanos.

Apesar de não haver uma confirmação oficial, ministros do tribunal já davam ontem como certa a saída de Ellen Gracie no próximo dia 8. Até que a presidente escolha o substituto ou substituta, o tribunal funcionará com composição incompleta.