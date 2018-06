Juízes federais pedem dureza contra narcotráfico Os juízes federais pediram nesta quarta-feira "ações mais duras" do governo no combate à lavagem de dinheiro, crime sem fronteiras que movimenta US$ 500 bilhões por ano em todo o mundo - estimativa dos magistrados. Para eles, as medidas anunciadas pelo ministro Márcio Thomaz Bastos (Justiça) e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, "ainda são tímidas".