Julgamento de relaxamento de prisão de Suzane é suspenso

Foi suspenso no Supremo Tribunal Federal (STF), pelo pedido do ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento do habeas-corpus, impetrado para relaxar prisão preventiva de Suzane von Richthofen, acusada de matar os pais em companhia do namorado e do cunhado. No dia 20 de julho de 2006, Suzane foi condenada pelo 1.º Tribunal do Júri de São Paulo a 39 anos de reclusão e seis meses de detenção por matar Manfred e Marísia von Richthofen. Os advogados de defesa de Suzane alegam que apesar da decisão do Tribunal do Júri, a sentença de pronúncia ainda não transitou em julgado, "pois pende de apreciação no STJ, recurso especial interposto contra o acórdão formalizado por força do recurso em sentido estrito". Assim, os advogados estão requerendo ao STF a concessão da liberdade provisória de Suzane bem como a revogação da prisão preventiva e o direito de apelar em liberdade, ressaltando que ela sempre se apresentou espontaneamente perante a Justiça, inclusive quando teve conhecimento, pela mídia, do decreto de prisão. O Tribunal do Júri remeteu, ao Supremo, cópia da sentença condenatória de Suzane na qual consta que ela terá de cumprir pena de reclusão em regime integralmente fechado e a de detenção em regime semi-aberto, devendo permanecer presa preventivamente em razão da periculosidade.