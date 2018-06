Julgamento de réu confesso de juíza tem discussão entre promotor e defesa

Na fase de debates entre acusação e defesa durante o julgamento do cabo da PM Sérgio Costa Júnior, assassino confesso da juíza Patricia Acioli, o promotor Leandro Navega e o defensor público Jorge Mesquita trocaram farpas em plenário. O bate-boca ocorreu quando o promotor projetou num telão um slide com informações dos diversos telefonemas trocados entre os réus antes e depois da execução de Patricia. Neste momento, o defensor pediu a palavra e desafiou o promotor a mostrar a página do processo onde constavam tais informações. O promotor irritou-se: "O senhor está discutindo uma coisa que o seu réu falou. O senhor não deve ter lido o depoimento dele", disse Navega.

Mesquita reagiu: "Se o senhor sabe em que página está isso, por que não mostra aos jurados? A sua palavra vale mais do que as provas dos autos? Esse formato pirotécnico (apresentação de slides) não prova nada".

Navega, então, ironizou: "O senhor deve ter aprendido com os advogados do Bruno", disse o promotor, em referência às manobras da defesa do ex-goleiro do Flamengo que tumultuaram o julgamento dos réus acusados da morte de Eliza Samudio, ocorrido no mês passado em Minas Gerais.

Em seguida o promotor pediu aos jurados que reconhecessem a delação premiada de Sérgio. Mas defendeu que o réu receba a redução de pena mínima, de um terço do total.

Por sua vez, o defensor destacou a importância da contribuição de Sérgio para a total elucidação do crime e pediu que ele tenha a máxima redução de pena prevista em lei, de dois terços do total. "Ele cometeu seu erro, mas foi levado ao erro pelos maus policiais. Ele é um pai de família. É como naquele ditado: 'diga-me com quem andas que te direi quem és'. Se não fosse o depoimento do Sérgio, este processo só teria três réus: ele, o cabo Jefferson Araújo e o tenente Daniel Benitez". A fase de debates terminou às 18h. Os jurados já seguiram para a sala secreta, onde darão o veredicto. A sessão será retomada às 19h30.