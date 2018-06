Julgamento na OEA será encerrado hoje

Deve terminar hoje o julgamento iniciado ontem na capital da Costa Rica sobre crimes da ditadura militar contra a Guerrilha do Araguaia cometidos pelas Forças Armadas. A audiência pública está sendo realizada na Organização dos Estados Americanos (OEA) com a participação de familiares das vítimas desaparecidas entre 1972 e 1975 às margens do Rio Araguaia, no Pará. Nas ações de repressão, pelo menos 70 pessoas teriam sido torturadas.