Juniti Saito depõe na CPI do Apagão na próxima semana

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, vai depor na CPI do Apagão Aéreo na próxima semana. Saito será ouvido na quarta-feira, 8, um dia antes do depoimento dos controladores que estavam na torre de Congonhas no momento do acidente com o vôo 3054 da TAM, quando 199 pessoas morreram. Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Na terça-feira, 7, o coronel Fernando Camargo, responsável pelas investigações do acidente da TAM, também vai depor na CPI do Apagão na Câmara. Na quinta-feira, 9, a CPI vai ouvir um representante legal da Airbus. Porém, o nome do representante ainda será definido pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), primeiro-vice-presidente da CPI. Cunha pediu que o governo abra uma investigação para apurar o vazamento de informações sigilosas das duas caixas-pretas do Airbus da TAM. Em ofícios aos ministros da Justiça, Tarso Genro, e Defesa, Nelson Jobim, Cunha pede a abertura de Inquérito Policial Federal e Inquérito Policial Militar (IPM), respectivamente. Outro ofício foi direcionado ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, para uma sindicância que apure eventuais responsabilidades da Casa.