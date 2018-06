Júri condena acusado de matar sem-terra no PR

Em julgamento de cerca de seis horas, o Tribunal do Júri condenou ontem a 15 anos de prisão em regime fechado Jair Fermino Borracha, acusado de matar o trabalhador rural Eduardo Anghinoni há 13 anos, em Querência do Norte. A defesa deverá recorrer da sentença.

O alvo do atentado seria Celso Anghinoni, um dos líderes do Movimento dos Sem-Terra (MST) na região - seu irmão Eduardo teria sido morto por engano. Exame de balística na arma encontrada com Fermino comprovou que foi a utilizada para os disparos. Nas últimas semanas, líderes do MST reclamaram de intimidações sofridas por parte de pessoas ligadas ao acusado.