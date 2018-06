O Supremo Tribunal Federal negou pedido de habeas corpus e manteve para São Paulo o julgamento dos três réus apontados pela polícia como assassinos do cacique guarani-kaiowá Marcos Verón. O crime ocorreu em janeiro de 2003 na Fazenda Brasília do Sul, na região de Dourados (MS). Os réus Estevão Romero, Carlos Roberto dos Santos e Jorge Insabralde irão a júri popular no dia 3 de maio.