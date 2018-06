Júri do caso Aline só deve acabar hoje Em seu 3.º dia, o julgamento dos acusados pelo assassinato de Aline Soares, em 2001, ainda estava em curso no início da noite de ontem, em Ouro Preto (MG). Os depoimentos dos réus se estenderam até a noite. A sentença só deve ser dada hoje. Aline foi encontrada seminua sobre um túmulo, com 17 perfurações. A motivação teria sido um jogo de RPG.