Justiça abre ação e decreta prisão preventiva de 8 O juiz Nelson Augusto Bernardes, da 3ª Vara Criminal de Campinas, decretou ontem a prisão preventiva do lobista Maurício Manduca e do empresário José Carlos Cepera, apontados como líderes de organização criminosa para fraudes em licitações. Manduca e Cepera já estavam presos, mas em regime temporário. O decreto é extensivo a outros seis acusados pelo promotor Amauri Silveira Filho, que atua no Núcleo Campinas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).