Justiça aceita denúncia contra avó de menina que caiu de prédio no Rio

RIO - O juiz da 16ª Vara Criminal da Capital, Guilherme Schilling, recebeu denúncia do Ministério Público do Rio (MP-RJ) contra a avó da menina de 6 anos que caiu do 4º andar de um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio, em fevereiro deste ano. Josefa do Nascimento Melo, de 56 anos, foi denunciada por abandono de incapaz.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), em depoimento à polícia, ela disse que deixou a neta dormindo enquanto cursava supletivo, à noite, em um colégio de Botafogo. Ela soube do acidente e foi para o hospital, e de lá foi levada para a delegacia. A criança, segundo Josefa, foi abandonada pela mãe que seria usuária de drogas.

A avó pagou fiança e foi solta, ainda em fevereiro. A denúncia, de acordo com o TJ-RJ, chegou à 16ª Vara em 30 de maio. Josefa tem um prazo de dez dias para responder à acusação.