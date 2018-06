Justiça aceita denúncia contra pilotos do Legacy A Justiça Federal em Sinop (MT) recebeu ontem a nova denúncia do Ministério Público Federal contra os pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino. Os réus conduziam o jato Legacy que se chocou com um Boeing da Gol, em setembro de 2006, matando 154 pessoas. A nova acusação é baseada em laudo contratado pelos parentes das vítimas. O juiz, no entanto, rejeitou pedido para que Lepore e Paladino apresentassem comprovantes de treinamento.