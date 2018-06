Justiça afasta delegado e agentes por tortura a presos na BA

A Justiça baiana determinou, por meio de liminar na quarta-feira, 27, o afastamento de Robério Farias Reis, delegado titular da 1ª Circunscrição Policial de Porto Seguro, na Bahia, e dos agentes Norma Lúcia Assis de Jesus, Alessandro César Carvalho, Jorge Alves dos Santos e Wberlan Marinho Mendes, acusados de tortura contra presos. A liminar, expedida pela juíza Nemora de Lima Janssen dos Santos, da Vara Crime local, recebe a denúncia feita pelo promotor Dioneles Leone Santana Filho, do Ministério Público baiano. De acordo com a acusação, os agentes obrigaram os 130 detidos da unidade - entre eles mulheres e adolescentes - a ficarem nus durante todo o mês de janeiro, como forma de punição. O promotor acrescenta que muitos dos presos ainda afirmam terem sofrido espancamentos diários. "Foram torturas com requintes de crueldade", afirma Santana Filho. "Além de ficarem nus, os presos sofriam agressões e eram constantemente ameaçados pelos policiais, que chegaram a efetuar disparos de armas de fogo dentro das celas para intimidá-los. Um dos presos teve um braço quebrado durante as sessões de espancamento e ainda não foi atendido por um médico.", concluiu.