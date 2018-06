Justiça anula intervenção no PMDB paulista Às vésperas de terminar o prazo das filiações partidárias para as eleições de 2012 - a próxima sexta-feira -, o PMDB paulista corre o risco de precisar rever as intervenções em mais de 200 diretórios municipais do Estado de São Paulo. Uma liminar do juiz Álvaro Luiz Valery Mirra, da 3.ª Vara Cível de São Caetano do Sul, anulou a dissolução do diretório peemedebista da cidade, sob a alegação de que a comissão provisória estadual, liderada pelo deputado Baleia Rossi, não teria competência legal para praticar o ato. Com base no precedente, outros diretórios dissolvidos estão entrando com ações para reverter a intervenção.