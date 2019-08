Justiça autoriza emprego da Força Nacional em apoio ao Ministério da Educação durante 3 dias

BRASÍLIA - O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Ministério da Educação, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, em caráter episódico e planejado, nos dias 7, 12 e 13 de agosto de 2019.

Apesar da autorização já prever ação desde quarta-feira, 7, a Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 8. A portaria diz ainda que, se necessário for e houver solicitação do MEC, a período de uso da Força Nacional poderá ser prorrogado.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) está convocando manifestação dos estudantes para o dia 13 de agosto em todo o País. O movimento é contra os cortes na educação, em defesa da autonomia universitária e contra o projeto Future-se do MEC.