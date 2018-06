Justiça autoriza transferência de traficante para presídio federal

RIO - A Justiça do Rio autorizou a transferência do traficante Bruno Eduardo Procópio da Silva, o Piná, para um presídio federal. O pedido foi feito pela Secretaria Estadual de Segurança. Preso no domingo, na Região dos Lagos, Piná integra o Comando Vermelho. Ele é acusado de ter articulado recentes ataques a Unidades de Polícia Pacificadora.

"A transferência ora postulada é imperiosa para a garantia da segurança pública em nosso Estado, mostrando-se imprescindível que as supostas lideranças de tão perigosa organização criminosa sejam mantidas, o mais possível, distantes de suas bases de atuação. A custódia do acusado em presídio federal visa dificultar o fluxo de informações entre os membros da organização, e eventuais novas associações, objetivando o restabelecimento da paz social, a preservação de vidas e a desarticulação desse famigerado grupo", informa a decisão.

Piná ficará custodiado em uma unidade prisional da União por um ano. No processo, a secretaria relata que Piná participou de ações violentas como os tiros disparados durante o evento "Corrida da Paz", realizada no Parque Proletário, em maio do ano passado, além dos ataques à sede do Grupo Afroreggae, em agosto do mesmo ano.

Na mesma decisão, a 42ª Vara Criminal manteve a prisão do acusado Rafael Antonio Marques da Silva. Segundo as informações da Secretaria de Segurança nos autos do processo, o réu seria chefe de uma organização criminosa e responsável pela endolação e controle de distribuição de drogas nos Complexos da Penha e Alemão.

Pela manhã, o governador Luiz Fernando Pezão havia conversado por telefone com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, pedindo apoio para a transferência dos criminosos para presídio federal.