Justiça concede habeas-corpus à jornalista Marcela Troiano O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, nesta quinta-feira, 29, habeas-corpus com pedido de liberdade provisória à jornalista Marcela Troiano de Moraes Manso, filha da apresentadora Claudete Troiano, da TV Bandeirantes. Ela foi presa no domingo, 25, sob suspeita de tráfico de drogas. A liminar foi concedida pelo desembargador Eduardo Pereira, da 12ª Câmara Criminal. Até o julgamento do mérito do pedido, ela aguardará em liberdade provisória. A filha da apresentadora fez aniversário na última sexta-feira, 23. Resolveu comemorar no domingo com um grupo de amigos, no show do grupo Asa de Águia, realizado na casa Estância Alto da Serra, em Ribeirão Pires, no ABC paulista. Para isso, fretou um ônibus que sairia do bairro da Vila Olímpia, na zona sul. Policiais receberam denúncia de que uma pessoa estaria vendendo entorpecentes no ônibus. Eles encontraram 20 comprimidos de ecstasy na bolsa de Marcela. No chão, dois frascos de lança-perfume e 17 micropontos de LSD. Ela negou que a droga fosse dela, mas acabou presa. Na tarde de quarta-feira, o Departamento de Inquérito Policiais (Dipo) do Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o pedido. No início da noite, Marcela saiu da sede do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), no Butantã, zona oeste da capital, e foi transferida para carceragem do 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi.