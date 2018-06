Justiça concede liberdade a pais de menina que caiu de prédio

A Justiça do Rio concedeu liberdade provisória aos pais da menina de 5 anos que caiu do 5º andar de um prédio em Tomás Coelho, no subúrbio do Rio. O corpo da menina deve ser enterrado nesta segunda e o casal esperava a liberação para ir à cerimônia. O enterro está marcado para às 16 horas, no Cemitério de Inhaúma, no subúrbio da cidade.

A decisão foi tomada pelo juiz André Nicolitt. De acordo com o Tribunal de Justiça, o alvará de soltura para a liberação do casal foi emitido por volta das 8 horas. O oficial de Justiça está dependendo da liberação de um documento da Polinter para se dirigir a unidade prisional. Apenas com este documento o casal vai poder deixar prisão.

A professora Fátima Edvirges e o contador Gilson Rodrigues de Sena foram presos em flagrante no domingo por abandono de incapaz seguido de morte. Se condenados, a pena pode chegar a até 16 anos. Eles contaram que a deixaram vendo televisão e foram com a filha de 14 anos à festa julina no condomínio.

A tela de proteção da janela estava danificada e a menina caiu no pátio do condomínio. Segundo o delegado Marco de Castro, ela ficou sozinha cerca de meia hora. No tempo em que ficou sozinha, a menina teria jogado objetos pela janela. Ao se debruçar no peitoral da janela, a grade, feita de nylon, que já estava danificada por conta de um ferro quente, acabou rasgando e a criança caiu, segundo a polícia.

