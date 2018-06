Justiça condena homem por injúria racial contra vizinhas

PORTO ALEGRE - O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a condenação de um homem de Porto Alegre por injúria racial contra duas vizinhas. A ação criminal foi ajuizada pelo Ministério Público com base na denúncia das vítimas, que foram chamadas de "negronas e pretas sujas" durante uma discussão.

No julgamento inicial, o juiz Honório Gonçalves da Silva Neto entendeu que "não se pode vislumbrar mera intenção de correção ou crítica nas expressões negronas e pretas sujas, senão que o propósito de humilhar as ofendidas" e condenou o acusado a um ano e um mês de prisão em regime semiaberto. O réu recorreu.

A 7ª Câmara Criminal confirmou a pena por unanimidade. A decisão foi tomada no dia 20 de fevereiro e publicada nesta quinta-feira, 6.