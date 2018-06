Justiça condena Roriz por improbidade

Os ex-governadores Joaquim Roriz e Maria de Lourdes Abadia foram condenados pela 8.ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por improbidade administrativa. Eles terão de devolver aos cofres públicos as despesas com o uso do helicóptero oficial para fins particulares. Roriz alegou ter sido convidado a voar no helicóptero. Maria Abadia disse que ofereceu transporte a Roriz porque precisava de informações sobre obras.