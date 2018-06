Justiça dá 60 dias para governo do Maranhão construir e reformar presídios

SÃO LUÍS - A Justiça determinou na segunda-feira, 13, que o governo do Maranhão construa, no prazo de 60 dias, novos presídios no Estado e contrate agentes penitenciários. Caso o governo descumpra a ordem, deverá pagar multa diária de R$ 50 mil, a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos.

A decisão do juiz Manoel Matos de Araújo, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, atendeu aos pedidos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

Segundo a decisão, os presídios devem estar em conformidade com as normas do ordenamento jurídico brasileiro e devem ser construídos de preferência no interior. Os presídios devem ter número de alojamentos suficientes para a demanda da população carcerária do Estado.

O juiz determinou também que devem ser realizadas em 60 dias reformas e adaptações nas unidades de Pedrinhas.

A decisão ainda dá 30 dias para que todos os candidatos aprovados para o cargo de agente penitenciário sejam nomeados. O juiz também incluiu na decisão que sejam realizados concursos públicos para incrementar o sistema penitenciário estadual com pessoal administrativo, técnico, de vigilância e de custódia.