Justiça de Minas autoriza quebra sigilo telefônico de Eliza Samudio

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) autorizou a quebra do sigilo telefônico de Eliza Samudio, que está desaparecida há cerca de três semanas. O goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, de 25 anos, é suspeito de participação no desaparecimento da estudante.

O pedido da quebra de sigilo foi assinado na última terça-feira, 29, pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, do 1º Tribunal do Júri de Contagem (MG). Com os dados telefônicos, a polícia saberá com quais pessoas Eliza manteve contato antes de sumir.

A estudante é mãe de um menino de quatro meses que seria filho do goleiro. A paternidade ainda não foi confirmada porque Bruno não chegou a se submeteu a um exame de DNA.

No fim da noite de sexta-feira, 25, a mulher de Bruno, Dayane Souza, foi presa em flagrante sob a acusação de subtração de incapaz. O filho de Eliza estaria sob seus cuidados. Ela já foi liberada.

Na terça-feira, 29, vestígios de sangue foram encontrados no sítio e em um dos carros do atleta. A polícia aguarda as análises de DNA para saber se o material colhido é igual as amostras genéticas de Eliza. O laudo deve ficar pronto em pelo menos 20 dias.