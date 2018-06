Justiça de Minas proíbe exploração de máquinas caça-níqueis

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou nesta quinta-feira, 9, a proibição da exploração de máquinas caça-níqueis em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por diversas empresas. Os estabelecimentos que descumprirem a norma receberão multa diária de R$ 1 mil.

A decisão se deu em julgamento de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Publico do Estado contra 21 empresas que exploravam as máquinas. Através de liminar deferida anteriormente, foi feita a apreensão de todas as máquinas que se encontravam em poder das empresas.