Justiça de SP rejeita pedido para fechar templos da Renascer

A Justiça de São Paulo rejeitou na última sexta-feira o pedido do Ministério Público para fechar os templos da Igreja Renascer em Cristo no Estado, segundo informações da rádio CBN. A ação civil pública teve início em 30 de janeiro, duas semanas após o desabamento do teto da igreja que resultou na morte de nove mulheres e deixou 100 pessoas feridas.

Investigada entre 1998 e 1999 por falta de alvará, a Renascer voltou a entrar na mira do Ministério Público após o desabamento do telhado do templo no Cambuci, em 18 de janeiro. Embora a sede tivesse licença de funcionamento, a promotoria listou irregularidades, como a falta do aviso de lotação máxima e cadeiras não fixadas no chão. A promotoria apurou que 108 templos espalhados pela capital não têm autorização para funcionar.