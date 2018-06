Justiça decide até 4ª se pede prisão de tia e prima de Sophie

O Ministério Público informou que o promotor da 1ª Vara Criminal de Santa Cruz, Luiz Antônio Ayres, decidirá até quarta-feira se denunciará à Justiça e pedirá as prisões da tia e da prima da austríaca Sophie Zange, de 4 anos, por tortura com resultado em morte. Geovana dos Santos, de 42 anos, e a filha dela, Lílian dos Santos, de 21 anos, foram indiciadas pelo delegado titular da 36ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz, Agnaldo Ribeiro, no inquérito que apurou a morte da menina.

Sophie deu entrada no dia 12 de junho em coma na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Cruz com um ferimento na cabeça. A criança morreu uma semana depois no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, o corpo dela estava com vários hematomas produzidos em datas diferentes. O irmão dela, R., de 12 anos, também tinha marcas de agressões nos braços, segundo o IML. As suspeitas de maus tratos às crianças negam as acusações e dizem que Sophie caiu no banheiro.

As duas crianças austríacas foram trazidas pela mãe Maristela dos Santos, de 42 anos, sem a autorização do ex-marido, o austríaco Sascha Zanger, de 40, em Janeiro de 2008. Maristela foi morar com a irmã Geovana que a expulsou de casa em dezembro do ano passado e ficou com a guarda provisória das crianças. Há um ano e meio o austríaco tentava com o auxilio do Consulado da Áustria obter a guarda das crianças na Justiça brasileira.