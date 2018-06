Justiça decide soltar PMs envolvidos no atropelamento do filho de Cissa

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) concedeu o pedido de habeas corpus aos policiais militares envolvidos no caso Rafael Mascarenhas. Marcelo José Leal e Marcelo Bigon são acusados de terem cobrado propina para de Rafael Bussamra, que atropelou Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães.

Os desembargadores da 5ª Câmara Criminal decidiram por unanimidade revogar a prisão preventiva dos PMs em sessão no final da tarde de quinta-feira, 16.

Rafael Mascarenhas morreu no dia 20 de julho, após ser atropelado por Rafael Bussamra no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio. Os PMs abordaram o carro de Bussamra, que tinha marcas de batida, mas liberaram o veículo. Segundo Bussamra, eles cobraram R$ 10 mil para liberar o carro. No dia 5 de outubro, Leal e Bigon foram expulsos da Polícia Militar.