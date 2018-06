Justiça decreta prisão de homem acusado de executar rapaz na Baixada Fluminense

RIO - A Justiça do Rio decretou a prisão temporária por 30 dias de Douglas Idael Pereira Ramos, identificado pela Polícia Civil como sendo o atirador que aparece num vídeo executando um rapaz com um tiro na cabeça, em plena luz do dia, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu no dia 23 de janeiro. A prisão foi expedida no último plantão judiciário, segundo informou o Tribunal de Justiça. Até o início da tarde desta sexta, 7, o acusado continuava foragido.

A vítima foi identificada como Igor de Oliveira Falcão, de 20 anos. O vídeo foi publicado na quinta-feira (06) pelo site do jornal carioca “Extra”.

Em 17 de dezembro do ano passado, pouco mais de um mês antes da execução que foi filmada com um celular, Douglas Ramos foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo a dois anos de prisão em regime aberto, pelo crime de porte ilegal de arma. A prisão foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, e pagamento de multa no valor de um salário mínimo à alguma entidade com destinação social.

Um ano antes, Ramos foi abordado por dois PMs, que encontraram uma pistola e 40 balas dentro da pochete que estava com ele. Na ocasião, ele disse que estava retornando de um stand de tiros. Mas como não tinha autorização para porte de arma, foi preso em flagrante e levado à 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo). Ramos foi solto no mesmo dia, depois de pagar fiança, e respondeu ao processo em liberdade.