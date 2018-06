Justiça decreta prisão preventiva de advogado acusado de pedofilia A Polícia Federal prendeu em Salvador, o advogado norte-americano Lawrence Stanley, acusado de liderar uma rede internacional de pedofilia. O juiz federal Wilson Souza determinou a prisão preventiva de Stanley por violar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao veicular pela Internet fotos de meninas baianas em poses eróticas e usando biquínis. O americano, de 47 anos, foi preso na noite de sábado e está detido na sede da Polícia Federal, em Salvador. Souza expediu também um mandado de busca e apreensão de equipamentos, como o computador de última geração em que o acusado armazenava os arquivos digitalizados das imagens das crianças em alta resolução para ganhar mais qualidade no envio do material pela Internet. Stanley negou que as fotos sejam utilizadas para pornografia infantil, mas vários sites reunidos no portal Alessandra´s Smile estão utilizando as imagens distribuídas pelo norte-americano. Em um outro site, já acessado pela polícia e que contém algumas das mesmas imagens encontradas no computador de Stanley, aparecem cerca de 30 crianças morenas e negras em uma praia, com características idênticas às do litoral baiano. A delegada Rita Sanches justificou o pedido de prisão preventiva com base no Estatuto da Criança e do Adolescente porque, apesar de as meninas aparecerem nas imagens com genitais e seios cobertos, "a exibição do corpo precisa ser entendida dentro do contexto". Para ela, a intenção do erotismo está presente na divulgação pela Internet. O norte-americano mantinha um site próprio chamado "Mini Models". A polícia apurou que o fotógrafo pagava em média, de R$ 50 a R$ 100 para as meninas baianas, por sessão de fotos, além de pagar refeições e oferecer presentes, como forma de atrair as crianças. Stanley tem uma longa ficha criminal que inclui sua atuação em vários países. Na Holanda, o advogado fugiu para não ser preso por abuso sexual de crianças entre 7 e 10 anos. Também saiu dos Estados Unidos, acusado de pornografia infantil. Veio para São Paulo, em 1998, de onde foi para Salvador. Montou sua nova base no bairro da Pituba, e desde então, já admitiu que vem fotografando "meninas e mulheres que querem se tornar modelo". O norte-americano disse ainda que produziu, em cerca de dois anos de residência na Bahia, cerca de 1,5 mil fotografias de crianças que, segundo ele, conheceu nas praias, andando nas ruas, em pontos turísticos, ou por meio de agências de propaganda. O norte-americano vai prestar depoimento nesta segunda-feira, na sede da Polícia Federal, onde permanece detido. Na presença de um representante do consulado dos Estados Unidos, Stanley será interrogado sobre a estratégia de divulgação da pornografia infantil pela Internet. O material recolhido no apartamento do acusado já começou a ser analisado pelos agentes federais.