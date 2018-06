Justiça definirá nesta quarta-feira se goleiro Bruno irá a júri popular

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) vai julgar na tarde desta quarta-feira, 10, o recurso da defesa do goleiro Bruno e de outros sete envolvidos no sequestro e suposto assassinato de Eliza Samudio, desaparecida desde junho do ano passado.

O julgamento do recurso, que pede que o goleiro e os demais réus não sejam levados a júri popular, será feito pelos desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na Unidade Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, a partir das 13h30 desta quarta-feira.