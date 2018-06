Justiça determina depoimento de pilotos do Legacy nos EUA O juiz federal de Sinop (MT) Murilo Mendes determinou na quinta-feira que os pilotos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, da aeronave Legacy que colidiu com um Boeing da Gol em setembro de 2006, deponham nos Estados Unidos na ação que respondem sobre o caso. Não há data para o depoimento dos pilotos. A colisão das duas aeronaves causou a morte de 154 pessoas. Anteriormente o magistrado havia negado o procedimento. O juiz reconsiderou com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta semana em assunto semelhante, em que há pedido de "réu estrangeiro, residente nos Estados Unidos, querendo ser interrogado naquele país". "Diante do precedente da Suprema Corte, reconsidero a decisão que indeferiu o pedido de interrogatório no exterior (EUA)", despachou o magistrado ao considerar ainda que o objetivo é "prestigiar a celeridade processual". As partes envolvidas no processo têm 10 dias para apresentarem perguntas a serem utilizadas no interrogatório. (Reportagem de Jonas da Silva)