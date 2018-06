Justiça determina fim de associação de praças

A Justiça Federal determinou a dissolução da Associação de Praças do Exército Brasileiro. O juiz Vinícius Costa Vidor, da 5.ª Vara Federal, aceitou pedido da União para desconstituir a entidade, considerada pela denunciante agremiação sindical. "No caso específico dos militares, não há limitação ao direito de associação em si, mas apenas a restrição, de ordem constitucional, à filiação partidária, enquanto no serviço ativo e à sindicalização."