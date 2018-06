Justiça determina que 7 ex-chefes de gestão de Palocci devolvam salários

Uma decisão do Tribunal de Justiça determina que sete ex-chefes da antiga Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp), na primeira gestão do então prefeito Antônio Palocci (PT), em 1995, devem devolver salários pagos indevidamente.Os salários teriam superado o que a prefeitura pagava a seus secretários públicos, o que é proibido. Na época, a Ceterp era uma empresa pública e virou de economia mista em 29 de novembro daquele ano ? no fim de 1999 foi totalmente privatizada e hoje pertence à Telefônica. A ação civil pública por improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público Estadual, pede devolução da diferença de salários referentes ao período entre janeiro e novembro. Os advogados de defesa vão recorrer. As quantias (não informadas no acórdão do TJ) deverão ter atualizações monetárias, acrescidas de juros.