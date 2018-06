Justiça determina que atriz vá a júri popular por tentativa de homicídio contra endocrinologista

A atriz Bianca Nery Fares, de 22 anos e seu namorado, Lucas Silveira, de 24, ambos denunciados pela tentativa de homicídio contra o endocrinologista Fabiano Sefarty, 34 anos, vão a júri popular. A decisão é da 2ª Vara do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em abril de 2016, no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio. Sefarty é conhecido por atender famosos. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com imagens de câmera de segurança conseguidas pelo jornal, o médico estava andando pela calçada quando foi surpreendido por um homem correndo em sua direção. A mulher corre atrás dos dois, que brigam até cair no chão. Os pedestres que passaram pelo local no momento do acontecimento observaram a confusão entre os três.

O jornal afirma que Lucas teria atingido o médico com socos e Bianca teria retirado um objeto da bolsa e atingido Sefarty no pulmão.

O casal foi preso preventivamente, mas no dia 29 de abril do ano passado, ganhou o direito de aguardar o julgamento em liberdade. No entanto, uma decisão do desembargador José Roberto Lagranha Távora, da 4ª Câmara Capital do Rio de Janeiro, determinou a volta dos dois para a prisão preventiva.

+Suspeitos de esfaquear médico no Leblon são presos