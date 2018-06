Justiça determina que casal indenize mulher por injúria racista em SC

SÃO PAULO - O casal Alex Sandro e Meri Cristina Afonso terão que indenizar Rosemarie de Oliveira em R$ 2 mil, por injúria e xingamentos racistas, ocorridos no final de 2005, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). Cabe recurso aos tribunais superiores.

Rosemarie atuava como servidora na rodoviária da cidade catarinense de Porto União e trabalhava no andar abaixo do restaurante do casal, existente no piso superior.

Os dois agrediram verbalmente a funcionária, que fazia serviços gerais e chamara a atenção das filhas do casal sobre o perigo de brincar com bola no pátio local, escorregadio e com intenso movimento de passageiros.

Na apelação, Alex e Meri reforçaram a negativa sobre ofensas à servidora. O relator, desembargador Eládio Torret Rocha, não acolheu os argumentos e destacou as provas de testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram a agressão.

Para o magistrado, o casal deve responder pelos atos, "pois flagrantemente danosos à subjetividade da apelada, a qual, de origem humilde e simples prestadora de serviço de limpeza da rodoviária, foi gravemente humilhada em seu ambiente de trabalho".