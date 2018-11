Justiça ordena prisão de mais três suspeitos da morte do jogador Daniel; polícia descarta estupro

CURITIBA - A Polícia Civil do Paraná descartou a hipótese de que o jogador Daniel Freitas tenha estuprado uma mulher antes de ser espancado e morto no último dia 27. O principal suspeito do crime, o empresário Edison Brittes, afirmou em depoimento que havia flagrado o atleta tentando estuprar sua mulher, Cristiana Brittes. Nesta quarta-feira, 7, a Justiça decretou a prisão preventiva de outros três suspeitos, que estavam no mesmo carro que o empresário. Brittes já foi detido.

Daniel, de 24 anos, era jogador do São Paulo e estava emprestado ao São Bento, time de Sorocaba que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tinha amigos na capital paranaense porque já havia jogado pelo Coritiba. No dia do crime, foi a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para participar de uma festa de aniversário da filha do casal Brittes, Allana, de 18 anos. No ano anterior, o jogador já havia ido à comemoração da jovem.

O empresário de 38 anos, que confessou o homicídio, disse ter flagrado Freitas tentando estuprar Cristiana. Ela chegou a dizer, em depoimento à polícia, que acordou com Daniel sobre ela “com pênis ereto para fora da cueca”. Há imagens feitas por celular que mostram Daniel ao lado de Cristiana.

O corpo foi encontrado em uma plantação de pinos. Tinha sinais de corte no pescoço, espancamento e o pênis foi decepado. Conforme a polícia, ele foi espancado na casa de Brittes, colocado no porta-malas do carro do empresário e levado ainda vivo a essa plantação.

O laudo da perícia mostra que Daniel tinha 13,4 dg/L de álcool no sangue. “Pelo grau de embriaguez, dificilmente, ele iria conseguir estuprá-la”, declarou o delegado Amadeu Trevisan. Para ele, Daniel fez a foto só para enviar aos amigos. “Ele tem um grupo de amigos em que postavam fotos para competir quem pegava mais mulher.” Os depoimentos dados pela família, segundo Trevisan, foram discrepantes.

Prisões

Brittes, Cristiana e a filha estão detidos e serão indiciados por homicídio e coação de testemunhas. Os três homens que tiveram prisão decretada já haviam confessado à polícia estar no carro do empresário. Só um deles, de 19 anos foi detido, em Foz do Iguaçu (PR).

Em novo depoimento nesta quarta, segundo a TV Globo, Brittes mudou alguns trechos de sua versão. Alegou que foi um dos três rapazes quem arrombou a porta do quarto onde estariam Daniel e Cristiana e disse ter mentido para defender os outros. Ainda segundo a Globo, uma testemunha disse ter tentado impedir a agressão, mas foi empurrada. Outras duas relataram, também conforme a TV, que foram chamadas por Brittes para um encontro em um shopping para combinar uma versão.

Procurada pelo Estado, a defesa da família não se manifestou até as 19 horas desta quarta.