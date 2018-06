Justiça do Rio determina penhora de igreja tombada no centro

O prédio da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no centro do Rio, vai ser penhorado por determinação da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Os desembargadores entenderam que, apesar de a igreja ser tombada, não há dispositivo legal que impeça a penhora para pagamento de uma ação de cobrança de mais de R$ 10 milhões ajuizada pela Horus Empreendimentos S.A., que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A medida havia sido negada pela 34ª Vara Cível, onde está sendo feita a execução da dívida, mas a Horus recorreu. Segundo o desembargador Wagner Cinelli, relator do processo, "a natureza religiosa do bem não afasta a possibilidade de que ele seja penhorado". A Procuradoria de Justiça destacou, em seu parecer, que a inércia da irmandade durante o processo demonstra que ela não possui outros bens que possam ser objeto de penhora. A ação de cobrança começou por causa de débitos contraídos pela irmandade em razão da dissolução de contrato que previa a exploração comercial e administrativa do cemitério Jardim da Saudade, cuja permissionária é a igreja, pela Horus Empreendimentos.