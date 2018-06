Justiça dos EUA unifica ação sobre acidente da Gol

A Justiça norte-americana determinou nesta terça-feira, 2, durante audiência sobre o acidente entre o Boeing da Gol que fazia o vôo 1907 e o jato Legacy, ocorrido há um ano, que as empresas Embraer, fabricante do jato; a Rayteon, responsável pelo software de controle aéreo; e a Lockheed Martin, que produz turbinas, serão inclusos como réus no processo que pede que a Justiça americana analise se é capaz para julgar o caso. Justiça rejeita denúncia contra controladores de vôo Especial: um ano de crise aérea Tudo sobre o vôo 1907 Atualmente, já estão na condição de réus os pilotos do Legacy, Paul Paladino e Joseph Lepore; a ExcelAir, dona do jato; e a Honeywell, que produz o transponder, aparelho de localização que apresentou defeito no momento do acidente. Em audiência às 10 horas desta terça-feira em Nova York, a Justiça norte-americana determinou ainda que todos os 120 processos de indenização a famílias de vítimas do acidente da Gol devem ser reunidos em um único caso. Anteriormente, havia vários escritórios de advocacia representando as famílias.