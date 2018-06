Justiça em SP vai apurar negócio de filho de Lula

Antes da decisão do STJ, não se sabia se a responsabilidade seria da Justiça Federal de São Paulo ou do Rio. Na quarta-feira, os ministros que integram a 3.ª Seção do STJ resolveram que o caso deveria tramitar no Estado onde mora Fábio, ou seja, São Paulo. Nos inquéritos em que há dúvidas desse tipo, normalmente a Justiça determina que o caso corra no Estado onde foi cometido o crime. Mas, segundo o STJ, não havia como determinar isso.

As suspeitas contra o filho do ex-presidente surgiram após a publicação de reportagens noticiando a compra, em 2005, de títulos emitidos pela empresa de Fábio, a Gamecorp, pela Telemar. O negócio teria valor aproximado de R$ 5 milhões. Havia suspeitas de que o aporte somente estava ocorrendo porque a empresa tinha participação do filho de Lula, o que poderia configurar tráfico de influência.

De acordo com o Código Penal, é tráfico de influência solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público.

A origem da dúvida sobre onde deveria tramitar o inquérito surgiu depois que a Câmara Municipal de Belém (PA) pediu à Procuradoria Geral da República que apurasse as suspeitas. O caso foi encaminhado à procuradoria no Rio, onde fica a sede da Telemar. No entanto, o Ministério Público concluiu que o inquérito deveria ser transferido para São Paulo, onde está a sede da Gamecorp e onde residem Fábio e outros acionistas da empresa. Com a decisão do STJ, o caso passará a tramitar na 10.ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo.